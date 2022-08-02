Жители Екатеринбурга смогут безопасно утилизировать старые батарейки

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Стал известен график работы передвижных пунктов по сбору опасных отходов в Екатеринбурге. Сдать можно лампы (ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства), отходы ртутных термометров, старые батарейки и другие химические источники тока.В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга опасные отходы можно сдать 17 августа с 15.00 до 19.00 на улице Бабушкина, 16. В Кировском районе пункт будет работать 9 августа с 15.00 до 19.00 и 22 августа с 08.00 до 12.00 на улице Первомайская, 75.Жители Железнодорожного районе смогут сдать батарейки и другие отходы 8 августа с 15.00 до 19.00 и 18 августа с 08.00 до 12.00 на улице Мельковская,7. В Чкаловском районе график работы пункта на улице 8 марта, 177 следующий: 11 августа с 15.00 до 19.00, а 23 августа с 08.00 до 12.00.В Ленинском районе пункт приема будет работать только 19 августа с 08.00 до 12.00 на улице Предельная, 17. В Октябрьском районе сдать отходы можно 12 августа с 15.00 до 19.00 и 25 августа с 08.00 до 12.00 на улице Луначарского, 217. А в жители Верх-Исетского районе смогут утилизировать батарейки с 08.00 до 12.00 15 августа на улице Московская, 27.Кроме того, в Екатеринбурге на улице Энгельса, 16 работает стационарный пункт приема опасных отходов.