В Екатеринбурге стартует заключительный этап опрессовок
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сегодня, 8 августа, стартует заключительный этап гидравлических испытаний трубопроводов. Опрессовки будут проводиться до 12 августа.
Как рассказали в пресс-службе ЕТК, испытания трубопроводов будут проводить с 23.00 до 06.00 без ограничения горячего теплоснабжения потребителей. Если горячей воды все же нет, жителям следует обратиться в свои организации ЖКХ (УК, ТСЖ, РЭМП).
При обнаружении течи воды и промоин грунта на участках теплосетей необходимо сообщить о случившемся в Центральную диспетчерскую службу администрации Екатеринбурга по телефону 8 (005) 222-30-05.
Как рассказали в пресс-службе ЕТК, испытания трубопроводов будут проводить с 23.00 до 06.00 без ограничения горячего теплоснабжения потребителей. Если горячей воды все же нет, жителям следует обратиться в свои организации ЖКХ (УК, ТСЖ, РЭМП).
При обнаружении течи воды и промоин грунта на участках теплосетей необходимо сообщить о случившемся в Центральную диспетчерскую службу администрации Екатеринбурга по телефону 8 (005) 222-30-05.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Улицу Степана Разина перекроют в Екатеринбурге
02 августа 2022
02 августа 2022
Улицу Сулимова перекрыли в Екатеринбурге до конца августа
01 августа 2022
01 августа 2022