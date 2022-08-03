В Екатеринбурге стартует заключительный этап опрессовок

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сегодня, 8 августа, стартует заключительный этап гидравлических испытаний трубопроводов. Опрессовки будут проводиться до 12 августа.Как рассказали в пресс-службе ЕТК, испытания трубопроводов будут проводить с 23.00 до 06.00 без ограничения горячего теплоснабжения потребителей. Если горячей воды все же нет, жителям следует обратиться в свои организации ЖКХ (УК, ТСЖ, РЭМП).При обнаружении течи воды и промоин грунта на участках теплосетей необходимо сообщить о случившемся в Центральную диспетчерскую службу администрации Екатеринбурга по телефону 8 (005) 222-30-05.