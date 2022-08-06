В Каменске-Уральском ищут 32-летнего мужчину, пропавшего 1 августа

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском ищут 32-летнего Ярослава Носова. С 1 августа его местонахождение остаётся неизвестным, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Свердловской области.Мужчина ростом 175 сантиметров, худощавого телосложения, с русыми волосами и голубыми глазами. На момент пропажи он был одет в белую ветровку, белую футболку, серые спортивные штаны и кроссовки белого цвета.Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят сообщать по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.