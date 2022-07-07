Девочка с огнестрельным ранением в голову вышла из комы в одной из больниц Екатеринбурга
Происшествия
Иллюстрация: Юлия Медведева
Можно рассчитывать на то, что у истории из Нижней Синячихи, которая шокировала уральцев, будет счастливый конец. Девочка, которой выстрелили в голову, вышла из комы и потихоньку готовится к выписке.
Реабилитационное лечение, необходимое после страшного ранения и долгих дней пребывания в бессознательном состоянии, 11-летнему ребёнку обеспечивают врачи Детской городской больницы №9 в Екатеринбурге. По словам мамы девочки, сказанным ею в интервью изданию Е1, у маленькой пациентки атрофированы мышцы и повреждены голосовые связки из-за трубок системы жизнеобеспечения, которые ей вставлялись в горло, пока девочка находилась в бессознательном состоянии. Но это — мелочи по сравнению с тем кошмаром, который, к счастью, остался позади. Ребёнка, возможно, выпишут домой уже через неделю.
Напомним, что трагедия в селе Нижняя Синячиха произошла 22-го июня. Во время прогулки несовершеннолетняя местная жительница получила огнестрельное ранение головы и была в тяжёлом состоянии срочно доставлена в Екатеринбург. Впоследствии в совершении выстрела заподозрили бульдозериста Сергея Карпицкого. Сам он не отрицает, что стрелял, но утверждает, что целился в птицу, а не в ребёнка. На данный момент подозреваемый находится в СИЗО, куда его отправили до 22-го августа.
Реабилитационное лечение, необходимое после страшного ранения и долгих дней пребывания в бессознательном состоянии, 11-летнему ребёнку обеспечивают врачи Детской городской больницы №9 в Екатеринбурге. По словам мамы девочки, сказанным ею в интервью изданию Е1, у маленькой пациентки атрофированы мышцы и повреждены голосовые связки из-за трубок системы жизнеобеспечения, которые ей вставлялись в горло, пока девочка находилась в бессознательном состоянии. Но это — мелочи по сравнению с тем кошмаром, который, к счастью, остался позади. Ребёнка, возможно, выпишут домой уже через неделю.
Напомним, что трагедия в селе Нижняя Синячиха произошла 22-го июня. Во время прогулки несовершеннолетняя местная жительница получила огнестрельное ранение головы и была в тяжёлом состоянии срочно доставлена в Екатеринбург. Впоследствии в совершении выстрела заподозрили бульдозериста Сергея Карпицкого. Сам он не отрицает, что стрелял, но утверждает, что целился в птицу, а не в ребёнка. На данный момент подозреваемый находится в СИЗО, куда его отправили до 22-го августа.
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