Археологи Екатеринбурга нашли возле цирка настоящий клад для историков
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сотрудники Музея истории Екатеринбурга поделились информацией о том, что удалось найти в ходе исследовательских работ, которые проводились перед реконструкцией Екатеринбургского государственного цирка имени В. Филатова. Три из пяти заложенных разведочных шурфов показали наличие на этой территории культурного слоя, относящегося к XVIII-XIX векам.
Поднятые на поверхность предметы — настоящий клад для историков уральской столицы. Многие из них наверняка войдут в экспозицию музея. Из подземной сокровищницы возле здания цирка на поверхность подняли фрагменты старинных зданий, предметы кухонной утвари, топор и чернильницу. «Фактически, нам удалось подтвердить то, что ранее было известно из письменных источников и старых планов города: участок возле Екатеринбургского цирка относится к числу земель осваивавшихся с момента основания города.
Здесь проходила «Уктусская першпективная дорога», а с 1770-х годов начинала застраиваться улица Спасская (сейчас — улица Степана Разина)», — пояснил значение находки заместитель директора Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.
Информация о выявленном объекте археологического наследия «Культурный слой города Екатеринбурга XVIII-XX веков на территории Екатеринбургского государственного цирка» передана в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. При этом, отмечается, что находки никак не помешают проведению запланированных работ по реконструкции циркового здания. Но территории, на которых найден старинный культурный слой, требуют особого режима использования.
Напомним, что ранее в этом же году неподалёку от участка, о котором идёт речь, на улице Хохрякова, археологи нашли около 8 тысяч предметов XVIII-го века.
Поднятые на поверхность предметы — настоящий клад для историков уральской столицы. Многие из них наверняка войдут в экспозицию музея. Из подземной сокровищницы возле здания цирка на поверхность подняли фрагменты старинных зданий, предметы кухонной утвари, топор и чернильницу. «Фактически, нам удалось подтвердить то, что ранее было известно из письменных источников и старых планов города: участок возле Екатеринбургского цирка относится к числу земель осваивавшихся с момента основания города.
Здесь проходила «Уктусская першпективная дорога», а с 1770-х годов начинала застраиваться улица Спасская (сейчас — улица Степана Разина)», — пояснил значение находки заместитель директора Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.
Информация о выявленном объекте археологического наследия «Культурный слой города Екатеринбурга XVIII-XX веков на территории Екатеринбургского государственного цирка» передана в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. При этом, отмечается, что находки никак не помешают проведению запланированных работ по реконструкции циркового здания. Но территории, на которых найден старинный культурный слой, требуют особого режима использования.
Напомним, что ранее в этом же году неподалёку от участка, о котором идёт речь, на улице Хохрякова, археологи нашли около 8 тысяч предметов XVIII-го века.
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