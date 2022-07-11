В центре Екатеринбурга при раскопках обнаружили более 8 тысяч артефактов

«Полевые археологические работы на улице Хохрякова закончены. Исследователи занимаются камеральной обработкой полученных данных. Все находки будут переданы в музеи города для дальнейшего изучения», –сказала Татьяна Аличкина.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В центре уральской столицы при раскопках археологи нашли более 8 тысяч артефактов, датируемых второй половиной XIX века. Среди находок предметы личной гигиены, глиняная гончарная посуда, игральные фишки, а также золотая серьга, которую нашли на дне погреба.Об этом сообщает портал Накануне.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Артефакты были обнаружены у дома М.Ф. Медведева на улице Хохрякова, 64 и у Д.М. Башуровой на Хохрякова, 68. Там планировалось строительство жилого комплекса, но после того, как были обнаружены вещи, которые могут иметь научную ценность, стройка приостановилась, чтобы археологи смогли извлечь все артефакты. Этого требует закон.Однако скоро строители смогут приступить к работе. Накануне директор Уральского центра проектирования и реставрации Татьяна Аличкина сообщила, что полевые археологические работы на улице Хохрякова закончены.