Свердловчан ждут жаркие выходные
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жара в Свердловской области и Екатеринбурге задержится на выходные. Температура воздуха поднимется до 32°С, осадков не ожидается.
В субботу, 6 августа, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ночью 12…17°С, днем 27…32°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью 15…17°С, днем 29…31°С. Ветер неустойчивый слабый.
В воскресенье, 7 августа, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 13…18°С, днем 27…32°С. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью 16…18°С, днем 29…31°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 6 августа, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ночью 12…17°С, днем 27…32°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью 15…17°С, днем 29…31°С. Ветер неустойчивый слабый.
В воскресенье, 7 августа, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 13…18°С, днем 27…32°С. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью 16…18°С, днем 29…31°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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