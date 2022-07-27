В рамках благотворительного проекта в Екатеринбурге бесплатно стерилизовали почти 200 питомцев

– Мы сразу увидели, что спрос на это просто огромный. Планировали провести 240 операций, но в нашем списке желающих уже больше 400 имен. И мы постараемся сделать больше запланированного, с учетом наличия медикаментов и расходных материалов, – рассказала руководитель Центра реабилитации животных УрГАУ Елизавета Скорынина.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости