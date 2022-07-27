В рамках благотворительного проекта в Екатеринбурге бесплатно стерилизовали почти 200 питомцев
Общество
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
В марте в Екатеринбурге стартовал благотворительный проект по бесплатной стерилизации домашних животных. За пять месяцев ветеринары прооперировали 198 животных.
Напомним, что социальный проект проходит в Центре реабилитации животных Уральского государственного аграрного госуниверситета. Перед операцией кошек и собак осматривает ветеринарный врач, так как для стерилизации животные должны быть клинически здоровы.
За время проекта ветеринары провели 18 операционных дней, в рамках которых бесплатно стерилизовали 198 животных. Это домашние собаки и кошки, владельцы которых входят в группу людей с низким уровнем дохода – многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды.
Представители вуза закупают расходные материалы для осмотров и операций как на собственные средства, так и на средства Фонда президентских грантов. Проект рассчитан на один год. На реализацию проекта по кастрации домашних питомцев за год планируется потратить 2,8 миллиона рублей.
Напомним, что социальный проект проходит в Центре реабилитации животных Уральского государственного аграрного госуниверситета. Перед операцией кошек и собак осматривает ветеринарный врач, так как для стерилизации животные должны быть клинически здоровы.
За время проекта ветеринары провели 18 операционных дней, в рамках которых бесплатно стерилизовали 198 животных. Это домашние собаки и кошки, владельцы которых входят в группу людей с низким уровнем дохода – многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды.
Представители вуза закупают расходные материалы для осмотров и операций как на собственные средства, так и на средства Фонда президентских грантов. Проект рассчитан на один год. На реализацию проекта по кастрации домашних питомцев за год планируется потратить 2,8 миллиона рублей.
– Мы сразу увидели, что спрос на это просто огромный. Планировали провести 240 операций, но в нашем списке желающих уже больше 400 имен. И мы постараемся сделать больше запланированного, с учетом наличия медикаментов и расходных материалов, – рассказала руководитель Центра реабилитации животных УрГАУ Елизавета Скорынина.
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