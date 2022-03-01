В Екатеринбурге стартовал проект по бесплатной стерилизации домашних животных
Общество
Фото: пресс-служба УрГАУ
Специалисты Центра реабилитации животных Уральского аграрного государственного университета запустили благотворительный проект по бесплатной стерилизации домашних животных. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе УрГАУ.
Благотворительный проект в Екатеринбурге стартовал сегодня, 9 марта. Утром в Центр реабилитации животных приехали первые 12 пациентов. Каждого питомца осмотрел ветеринарный врач и ответил на все вопросы владельцев.
Фото: пресс-служба УрГАУ
Проект по бесплатной стерилизации питомцев рассчитан на год. За это время планируется провести 240 операций и 10 вебинаров об основных мифах содержания животных.
Руководитель ЦРЖ Елизавета Скорынина добавила, что проект реализуется на средства Фонда президентских грантов, который выделил центру 2,8 миллиона рублей. Эти деньги направят не только на проведение операций, но и на закупку необходимого оборудования, медикаментов и прочих вещей.
Бесплатно стерилизовать питомца может любой екатеринбуржец, который не имеет финансовой возможности для оплаты операции. Для подтверждения статуса нуждающегося нужно будет предоставить удостоверение пенсионера, инвалида, многодетной семьи, а также любой документ, подтверждающий низкий доход.
Благотворительный проект в Екатеринбурге стартовал сегодня, 9 марта. Утром в Центр реабилитации животных приехали первые 12 пациентов. Каждого питомца осмотрел ветеринарный врач и ответил на все вопросы владельцев.
– Для проведения операции по стерилизации животное должно быть клинически здорово. Противопоказанием могут быть нарушения работы сердца или серьезные нарушения работы почек и печени. Мы проводим тщательный осмотр для того, чтобы выявить скрытые патологии, о которых владельцы могут не знать, – отметила ветеринарный врач Центра реабилитации животных УрГАУ Наталья Черемицына.
Фото: пресс-служба УрГАУ
Проект по бесплатной стерилизации питомцев рассчитан на год. За это время планируется провести 240 операций и 10 вебинаров об основных мифах содержания животных.
Руководитель ЦРЖ Елизавета Скорынина добавила, что проект реализуется на средства Фонда президентских грантов, который выделил центру 2,8 миллиона рублей. Эти деньги направят не только на проведение операций, но и на закупку необходимого оборудования, медикаментов и прочих вещей.
Бесплатно стерилизовать питомца может любой екатеринбуржец, который не имеет финансовой возможности для оплаты операции. Для подтверждения статуса нуждающегося нужно будет предоставить удостоверение пенсионера, инвалида, многодетной семьи, а также любой документ, подтверждающий низкий доход.
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