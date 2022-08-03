Еще 193 свердловчанина заболели коронавирусом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сутки выявили 193 случая коронавируса. С начала пандемии в регионе зафиксирован 452 501 случай COVID-19.По выздоровлению выписали 119 пациентов. Всего вылечились 439 209 человек.За сутки от коронавируса умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 783.