Еще 193 свердловчанина заболели коронавирусом
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области за сутки выявили 193 случая коронавируса. С начала пандемии в регионе зафиксирован 452 501 случай COVID-19.
По выздоровлению выписали 119 пациентов. Всего вылечились 439 209 человек.
За сутки от коронавируса умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 783.
По выздоровлению выписали 119 пациентов. Всего вылечились 439 209 человек.
За сутки от коронавируса умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 783.
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