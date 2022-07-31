В Нижнем Тагиле протестировали подсветку нового моста
Общество
Фото: Владислав Пинаев / vk.com
В Нижнем Тагиле сегодня ночью протестировали 14 режимов подсветки строящегося моста. Об этом сообщил мэр Владислав Пинаев на своей странице во «Вконтакте».
Ожидается, что новый мост через Тагильский пруд отроют в день 300-летия города, 14 августа.
Ранее мы писали, что дорогу, пролегающую по мосту, хотят назвать Луганским проспектом, да и сам мост собираются назвать в честь него. Однако жители Нижнего Тагила написали под постом на странице Пинаева во «Вконтакте» недовольные комментарии, в которых выражается несогласие с таким наименованием.
«Включали все 14 режимов динамической подсветки архитектурных арок и нижней части моста через пруд. Выглядит впечатляюще!» – пишет Пинаев.
Ожидается, что новый мост через Тагильский пруд отроют в день 300-летия города, 14 августа.
Ранее мы писали, что дорогу, пролегающую по мосту, хотят назвать Луганским проспектом, да и сам мост собираются назвать в честь него. Однако жители Нижнего Тагила написали под постом на странице Пинаева во «Вконтакте» недовольные комментарии, в которых выражается несогласие с таким наименованием.
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