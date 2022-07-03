Стоивший 5 миллиардов рублей мост в Нижнем Тагиле собираются назвать в честь Луганска

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На 14-е августа запланировано полное открытие движения по новому мосту через Тагильский пруд в Нижнем Тагиле. Это станет подарком населённому пункту в день, когда его жители будут отмечать 300-летие города.К строительным работам в Нижнем Тагиле приступили 2 года назад, в марте 2020-го года. Возведение сложного сооружения обошлось в 5 миллиардов рублей. Мост растянулся на 434 метра. На нём установлены столбы под освещение, оформлены проезжая часть и пешеходные дорожки.Неоднозначно встретили жители Нижнего Тагила новость о том, что мэр Владислав Пинаев распорядился назвать дорогу, пролегающую по мосту Луганским проспектом, да и сам мост собирается назвать в честь него. Луганск в мае этого года был объявлен городом-побратимом Нижнего Тагила, к этому событию и приурочена мэрская топонимика. На странице Пинаева в соцсети «ВКонтакте» появились недовольные комментарии, в которых выражается несогласие с таким наименованием. Некоторые из местных жителей предлагают назвать новый мост Демидовским.