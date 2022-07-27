Продавец пылесосов сменил мебельщика на посту директора Шарташского лесопарка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

За порядок в Шарташском лесопарке Екатеринбурга с конца июля отвечает новый человек. Эдуард Зиганшин сложил полномочия главы администрации лесопарка и теперь возглавляет Комитет по экологии и природопользованию в администрации Екатеринбурга. На директорском посту в Государственном бюджетном учреждении «Шарташский лесной парк» его сменил Сергей Бондарев.Как удалось выяснить нашим коллегам из ЕАН, новый «директор Шарташа» до этого 10 лет проработал в немецкой компании «Kärcher», специализирующей на производстве техники для уборки. Там он дослужился до должности руководителя региональных бизнес-проектов. К парковой сфере тоже имел некое отношение, поскольку занимался проектом магнитогорского парка «Притяжение»… И вот тут-то екатеринбуржцам надо бы напрячься. Ведь, по словам самого Бондарева, в том парке запланировано на площади в 400 гектар построить «музейно-образовательный комплекс, детский крытый парк развлечений, 50-метровый плавательный бассейн с фитнес-центром, крытая ледовая и фристайл арены, а также 4-звездочный отель». Как бы ему не вздумалось такое же «великолепие» тащить и в Шарташский лесопарк, куда и так норовят впихнуть всякие «бадены».Вообще, назначения на руководящую должность в Шарташский лесопарк указывают, что Администрацию города заботит что угодно, но только не сохранение уникальной территории на берегах озера, которое признано природным памятником. Зиганшин, напомним, заканчивал экономический факультет УрГПУ и после этого много лет занимался мебельным бизнесом, пока в 2018-м году не оказался в должности «лесного директора». На его директорство пришлось масштабное благоустройство парка, в ходе которого ради расширения дорог вырубались деревья, а возле озера появился высоченный бордюр. Неприятным сюрпризом стала позиция Зиганшина в истории с «Баден-Баденом» — он оказался горячим сторонником этого проекта. Теперь его заменили человеком, для которого слово «парк» ассоциируется, похоже, не с деревьями и прыгающими по ним белками, а с 4-звёздочными отелями и крытыми ледовыми аренами.