Жара возвращается в Свердловскую область
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вторая половине недели в Свердловской области и Екатеринбурге будет жаркой. Температура воздуха поднимется до 31°С. Осадков не ожидается.
В четверг, 4 августа, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью местами туман. Ночью 9…14°С, днем 23-28°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью 12…14°С, днем 26…28°С. Ветер неустойчивый слабый.
В пятницу, 5 августа, в области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 10…15°С, днем 26…31°С. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, без осадков. Ночью 13…15°С, днем 29…31°С. Ветер неустойчивый слабый.
В субботу, 6 августа, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11…16°С, днем 26…31°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью 14…16°С, днем 29…31°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 4 августа, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью местами туман. Ночью 9…14°С, днем 23-28°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью 12…14°С, днем 26…28°С. Ветер неустойчивый слабый.
В пятницу, 5 августа, в области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 10…15°С, днем 26…31°С. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, без осадков. Ночью 13…15°С, днем 29…31°С. Ветер неустойчивый слабый.
В субботу, 6 августа, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11…16°С, днем 26…31°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью 14…16°С, днем 29…31°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Теплая погода ожидается в Свердловской области
28 июля 2022
28 июля 2022
На выходных в Свердловской области будет тепло
29 июля 2022
29 июля 2022
В Свердловской области пройдут кратковременные дожди
31 июля 2022
31 июля 2022
Первая неделя августа в Свердловской области будет теплой
01 августа 2022
01 августа 2022