В Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Котельникова
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Котельникова на пересечении с улицей Репина. Ограничения будут действовать с 25 августа по 25 сентября.
Перекрытие связано со строительством тепловых сетей в границах улиц Репина – Заводская – Красноуфимская.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Перекрытие связано со строительством тепловых сетей в границах улиц Репина – Заводская – Красноуфимская.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
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