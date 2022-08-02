В Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Котельникова

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Котельникова на пересечении с улицей Репина. Ограничения будут действовать с 25 августа по 25 сентября.Перекрытие связано со строительством тепловых сетей в границах улиц Репина – Заводская – Красноуфимская.Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.