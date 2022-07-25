Коронавирус выявили еще у 169 свердловчан

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За последние сутки в Свердловской области выявили 169 случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 452 129 случаев COVID-19.В связи с выздоровлением выписали 92 пациентов. Всего вылечились 438 989 человек.От коронавируса за сутки умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 779.