Коронавирус выявили еще у 169 свердловчан
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За последние сутки в Свердловской области выявили 169 случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 452 129 случаев COVID-19.
В связи с выздоровлением выписали 92 пациентов. Всего вылечились 438 989 человек.
От коронавируса за сутки умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 779.
В связи с выздоровлением выписали 92 пациентов. Всего вылечились 438 989 человек.
От коронавируса за сутки умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 779.
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