Топ достопримечательностей Свердловской области возглавил Ельцин Центр

12.57 Среда, 3 августа 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Рейтинг самых популярных достопримечательностей Свердловской области возглавил Ельцин Центр. Исследование подготовили специалисты «Яндекс Путешествий».

Аналитики подготовили рейтинг российских достопримечательностей по числу запросов в поиске «Яндекса». ТОП-10 достопримечательностей Свердловской области выглядит следующим образом:

1) Ельцин Центр
2) Среднеуральский монастырь
3) Музей военной и автомобильной техники УГМК
4) Памятник клавиатуре
5) Храм-на-Крови
6) Невьянская башня
7) Дидинский тоннель
8) Екатеринбургский зоопарк
9) Екатеринбургский театр оперы и балета
10) Свердловский театр музыкальной комедии

Отметим, что Свердловская область оказалась на восьмом месте по количеству популярных достопримечательностей.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Шигирский идол и екатеринбургская Белая башня нанесены на карту «Живого наследия»
27 июля 2022
В Екатеринбурге перед судом предстанет испортивший картину Анны Лепорской охранник
02 августа 2022
На следующей неделе Екатеринбургский театр кукол откроет новый сезон двумя постановками
01 августа 2022
Свердловская область генерирует больше всего мусора среди регионов УрФО
26 июля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Предпринимателям в Екатеринбурге пытаются запретить вести бизнес на основании несуществующих документов

Разбираемся, как порой сложно вести бизнес, когда ты начинаешь действовать по закону
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
13:24 Для людей с ОВЗ в Свердловской области пройдут уникальные соревнования по футболу
12:57 Топ достопримечательностей Свердловской области возглавил Ельцин Центр
12:24 В Заречном пропала нуждающаяся в медицинской помощи женщина
11:55 Виновнику смертельного ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург вынесли приговор
11:21 В Екатеринбурге автомобиль сбил женщину с ребенком на электровелосипеде
10:57 Прокурор запросил 9,5 лет колонии для экс-главы УМВД Екатеринбурга
10:25 Возбуждено уголовное дело из-за отравления детей в загородном лагере на Урале
09:52 В свердловских больницах вводится масочный режим
09:23 Екатеринбуржцы заметили в реке Исеть желто-зеленое пятно
04:42 Суд оставил без движения иск свердловского ГУ МВД к Евгению Ройзману
21:12 Скупщик уворованного металла из Екатеринбурга получит административное взыскание
20:30 Ночью в Екатеринбург прилетела белая медведица Хатанга
20:09 Музей истории Екатеринбурга расскажет про городские сады
19:39 Из горящего в центре Екатеринбурга здания эвакуировали человека
19:21 Директор Талицкого молокозавода поучил неравнодушных граждан Екатеринбурга бороться с грязью
19:08 Суд в Екатеринбурге признал незаконным отказ в медпомощи осуждённому по статье о терроризме Олегу Дмитриеву
18:39 В конце недели в Камышлов съедутся десятки джазовых музыкантов
17:51 В заброшенном здании в центре Екатеринбурга произошел пожар
17:26 Стало известно, на что в Екатеринбурге направят деньги Ростуризма
16:52 Улицу Степана Разина перекроют в Екатеринбурге
16:23 За три дня в Екатеринбурге поймали 16 пьяных водителей
15:50 В суд в Екатеринбурге направлено уголовное дело о мошенничестве на 26 млн рублей
15:27 Из-за марафона «Европа – Азия» в Екатеринбурге перекроют улицы и запретят продажу алкоголя
14:56 В Свердловской области снизилась активность клещей
14:25 В Екатеринбурге перед судом предстанет испортивший картину Анны Лепорской охранник
13:53 Под Красноуфимском в реке утонул подросток
Все новости Свердловской области
12:48 Власти Австралии объявили о первой за 10 лет масштабной проверке боевой готовности ВС
11:49 Ректору РАНХиГС смягчили меру пресечения, заменив домашний арест подпиской о невыезде
11:26 Росавиация снова продлила запрет на полеты в 11 российских аэропортов
11:13 Расследование убийства молодого врача в Оренбурге поставлено на контроль в СК РФ
09:56 Губернатор Белгородской области сообщил, что школы и детсады в приграничной зоне будут закрыты
09:30 В Новосибирске задержали руководителя регионального Росздравнадзора
17:39 В Хабаровске будут судить полицейского, который не захотел искать похитителя телефона
15:47 Песков: Россия понимает «чувствительное отношение» Китая к вопросу по Тайваню
15:14 В ХМАО задержаны трое подозреваемых в убийстве медвежонка, сообщили в МВД
14:33 «ВКонтакте»: пост на странице Медведева о границах России был опубликован сторонним пользователем
13:38 ВЦИОМ: каждый третий россиянин считает, что Солнце вращается вокруг Земли
12:56 Полиция проводит обыски в новосибирском Росздравнадзоре
12:13 Авианосцы, истребители, протесты и «минирование»: о ситуации перед возможным визитом Пелоси на Тайвань
10:53 В сточных водах штата Нью-Йорк обнаружили вирус полиомиелита
09:56 Губернатор Калифорнии объявил в штате режим ЧС из-за распространения оспы обезьян
09:35 В Вашингтоне возле Капитолия произошла стрельба
23:27 Бывшему футболисту «Урала» грозят уголовные дела после доноса депутата Госдумы
18:21 В ГД внесен законопроект, запрещающий усыновлять детей-сирот из России гражданам «недружественных стран»
17:22 В Москве при попытке получить взятку в 10 миллионов рублей задержан подполковник полиции
16:42 Папа Римский Франциск посетит Казахстан 13-15 сентября
15:29 Nikkei Asia: США перемещают самолеты и авианосцы ближе к Тайваню перед возможным визитом Пелоси
14:35 В Кении женщины-кандидаты подвергаются нападениям перед всеобщими выборами
13:17 В Багдад на фоне массовых протестов введены войска, им запретили применять боевые и резиновые пули
11:52 Волгоградская колония требует взыскать с заключенного 1041 руб. 53 коп. за услуги фельдшера, бинты и зелёнку
11:01 В Находке из-за обильных ливней затопило улицы, очевидцы сообщают о «плывущих» автомобилях
10:11 Оперштаб: в Верхоянском районе Якутии из-за наводнения повреждены 347 индивидуальных и 85 многоквартирных домов
Все новости России и мира
13:24 Для людей с ОВЗ в Свердловской области пройдут уникальные соревнования по футболу
12:57 Топ достопримечательностей Свердловской области возглавил Ельцин Центр
12:24 В Заречном пропала нуждающаяся в медицинской помощи женщина
11:55 Виновнику смертельного ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург вынесли приговор
11:21 В Екатеринбурге автомобиль сбил женщину с ребенком на электровелосипеде
11:04 Сегодня последний день, чтобы подать оригиналы документов в Пермский ГАТУ
10:57 Прокурор запросил 9,5 лет колонии для экс-главы УМВД Екатеринбурга
10:25 Возбуждено уголовное дело из-за отравления детей в загородном лагере на Урале
10:15 Меры поддержки пермяков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
09:52 В свердловских больницах вводится масочный режим
09:23 Екатеринбуржцы заметили в реке Исеть желто-зеленое пятно
04:42 Суд оставил без движения иск свердловского ГУ МВД к Евгению Ройзману
21:12 Скупщик уворованного металла из Екатеринбурга получит административное взыскание
20:30 Ночью в Екатеринбург прилетела белая медведица Хатанга
20:09 Музей истории Екатеринбурга расскажет про городские сады
19:39 Из горящего в центре Екатеринбурга здания эвакуировали человека
19:21 Директор Талицкого молокозавода поучил неравнодушных граждан Екатеринбурга бороться с грязью
19:08 Суд в Екатеринбурге признал незаконным отказ в медпомощи осуждённому по статье о терроризме Олегу Дмитриеву
18:39 В конце недели в Камышлов съедутся десятки джазовых музыкантов
17:51 В заброшенном здании в центре Екатеринбурга произошел пожар
17:26 Стало известно, на что в Екатеринбурге направят деньги Ростуризма
17:25 Абитуриенты подали более 25 тысяч заявлений в Пермский Политех
16:56 В Пермском Политехе нашли способ увеличить прочность космической техники
16:52 Улицу Степана Разина перекроют в Екатеринбурге
16:23 За три дня в Екатеринбурге поймали 16 пьяных водителей
15:50 В суд в Екатеринбурге направлено уголовное дело о мошенничестве на 26 млн рублей
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK