Топ достопримечательностей Свердловской области возглавил Ельцин Центр

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Рейтинг самых популярных достопримечательностей Свердловской области возглавил Ельцин Центр. Исследование подготовили специалисты «Яндекс Путешествий».Аналитики подготовили рейтинг российских достопримечательностей по числу запросов в поиске «Яндекса». ТОП-10 достопримечательностей Свердловской области выглядит следующим образом:1) Ельцин Центр2) Среднеуральский монастырь3) Музей военной и автомобильной техники УГМК4) Памятник клавиатуре5) Храм-на-Крови6) Невьянская башня7) Дидинский тоннель8) Екатеринбургский зоопарк9) Екатеринбургский театр оперы и балета10) Свердловский театр музыкальной комедииОтметим, что Свердловская область оказалась на восьмом месте по количеству популярных достопримечательностей.