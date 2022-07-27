Топ достопримечательностей Свердловской области возглавил Ельцин Центр
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Рейтинг самых популярных достопримечательностей Свердловской области возглавил Ельцин Центр. Исследование подготовили специалисты «Яндекс Путешествий».
Аналитики подготовили рейтинг российских достопримечательностей по числу запросов в поиске «Яндекса». ТОП-10 достопримечательностей Свердловской области выглядит следующим образом:
1) Ельцин Центр
2) Среднеуральский монастырь
3) Музей военной и автомобильной техники УГМК
4) Памятник клавиатуре
5) Храм-на-Крови
6) Невьянская башня
7) Дидинский тоннель
8) Екатеринбургский зоопарк
9) Екатеринбургский театр оперы и балета
10) Свердловский театр музыкальной комедии
Отметим, что Свердловская область оказалась на восьмом месте по количеству популярных достопримечательностей.
Аналитики подготовили рейтинг российских достопримечательностей по числу запросов в поиске «Яндекса». ТОП-10 достопримечательностей Свердловской области выглядит следующим образом:
1) Ельцин Центр
2) Среднеуральский монастырь
3) Музей военной и автомобильной техники УГМК
4) Памятник клавиатуре
5) Храм-на-Крови
6) Невьянская башня
7) Дидинский тоннель
8) Екатеринбургский зоопарк
9) Екатеринбургский театр оперы и балета
10) Свердловский театр музыкальной комедии
Отметим, что Свердловская область оказалась на восьмом месте по количеству популярных достопримечательностей.
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01 августа 2022
01 августа 2022