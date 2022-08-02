Возбуждено уголовное дело из-за отравления детей в загородном лагере на Урале
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
На Урале возбуждено уголовное дело из-за отравления детей в загородном лагере. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Напомним, что с 25 по 31 июля в загородном лагере заболели девять детей. Из-за вспышки норовирусной инфекции работу детского загородного лагеря приостановили.
По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Напомним, что с 25 по 31 июля в загородном лагере заболели девять детей. Из-за вспышки норовирусной инфекции работу детского загородного лагеря приостановили.
По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
«Истребована документация об оказании услуг по организации питания детей, выполняются иные необходимые следственные действия по выяснению всех обстоятельств и причин произошедшего. Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России», – добавили в СКР.
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