Возбуждено уголовное дело из-за отравления детей в загородном лагере на Урале

«Истребована документация об оказании услуг по организации питания детей, выполняются иные необходимые следственные действия по выяснению всех обстоятельств и причин произошедшего. Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России», – добавили в СКР.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости