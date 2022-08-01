В свердловских больницах вводится масочный режим
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева
В Свердловской области медицинским организациям предписано обеспечить контроль за соблюдением масочного режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный оперштаб.
Контроль за соблюдением масочного режима вводят в преддверии сезонного подъема заболеваемости ОРВИ в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ.
Напомним, что в Свердловской области введенный в начале пандемии коронавируса масочный режим отменили 4 июня 2022 года.
Контроль за соблюдением масочного режима вводят в преддверии сезонного подъема заболеваемости ОРВИ в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ.
«Особое значение данные рекомендации имеют для медучреждений, где традиционно наблюдается большое количество пациентов из групп риска, с целью сохранения штатного режима работы», – отметили в оперштабе.
Напомним, что в Свердловской области введенный в начале пандемии коронавируса масочный режим отменили 4 июня 2022 года.
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