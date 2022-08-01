Музей истории Екатеринбурга расскажет про городские сады
Общество
Фото: Музей истории Екатеринбурга / m-i-e.ru
В четверг вечером, 4-го августа, в Музее истории Екатеринбурга откроется выставка под названием «Сады и город. Опыты зелёного строительства». Как нетрудно догадаться из названия, посвящена она зелёным пространствам города — дореволюционным, советским и современным.
Основой экспозиции выставки станут фотографии Наташи Подуновой, сделанные ею в ныне существующих парках и садах Екатеринбурга. Рядом с ними будут вывешены исторические фото и открытки, по которым можно будет сравнить современные сады с теми, в которых гуляли екатеринбуржцы раньше. Кроме того, на выставке будут представлены карты города, по которым можно проследить, как менялись зелёные пространства на территории Екатеринбурга.
Но выставка «Сады и город» — лишь одна составляющая большого музейного проекта, посвящённого садам Екатеринбурга. В последний месяц лета Музей истории Екатеринбугра совместно с Музеем Бориса Ельцина организует серию экскурсий по садам и паркам. В программе — посещение садов Вайнера и Казанцева, поход в придомовое пространство Дома-музея Бажова, прогулки по Харитоновскому парку и Парку имени Маяковского, знакомство с Музеем истории плодового садоводства Среднего Урала. С расписанием «садовых» экскурсий можно ознакомиться на сайте Музея истории Екатеринбурга.
Основой экспозиции выставки станут фотографии Наташи Подуновой, сделанные ею в ныне существующих парках и садах Екатеринбурга. Рядом с ними будут вывешены исторические фото и открытки, по которым можно будет сравнить современные сады с теми, в которых гуляли екатеринбуржцы раньше. Кроме того, на выставке будут представлены карты города, по которым можно проследить, как менялись зелёные пространства на территории Екатеринбурга.
Но выставка «Сады и город» — лишь одна составляющая большого музейного проекта, посвящённого садам Екатеринбурга. В последний месяц лета Музей истории Екатеринбугра совместно с Музеем Бориса Ельцина организует серию экскурсий по садам и паркам. В программе — посещение садов Вайнера и Казанцева, поход в придомовое пространство Дома-музея Бажова, прогулки по Харитоновскому парку и Парку имени Маяковского, знакомство с Музеем истории плодового садоводства Среднего Урала. С расписанием «садовых» экскурсий можно ознакомиться на сайте Музея истории Екатеринбурга.
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