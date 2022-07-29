В конце недели в Камышлов съедутся десятки джазовых музыкантов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Международный джазовый фестиваль пройдёт в Камышлове 6-го августа. На мероприятие «UralTerraJazz» съедутся более 30 солистов и джаз-бэндов.Джазовая музыка зазвучит на улице Карла Маркса, на пространстве Центрального стадиона города. Среди выступающих — екатеринбургский коллектив «ИзумRUд», группы «Kickin’ Jass Orchestra» и «NUGGERS», башкирское этно-шоу «Ҡурайсы». Хедлайнером фестиваля заявлен народный артист России Даниил Крамер и его квартет. Начнётся фестиваль в 14.00 и продлится до наступления сумерек.Кроме того, 6-го августа в Камышлове пройдут ещё два масштабных мероприятия — фестивали «Земляничный джем» и «Urban Streets - Место Силы». На первом участники покажут наряды, в том числе — старинные, на ягодную тематику. На втором уральская молодёжь отыграет рэп- и рок-композиции. Все эти программы посвящены Дню города, который отметят как раз в субботу.