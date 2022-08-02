Стало известно, на что в Екатеринбурге направят деньги Ростуризма
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня стало известно, что Ростуризм одобрил заявку Екатеринбурга на обустройство туристического центра. Город получит 215 миллионов рублей. Губернатор Свердловской области рассказал, на что именно потратят эти деньги.
Как сообщил Евгений Куйвашев в своем телеграм-канале, центр преобразится к 300-летию Екатеринбурга. Планируется запустить приложение дополненной реальности для Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ. В центре установят городскую мебель и новые люки, стилизованные под монеты Екатеринбургского монетного двора. Газон Исторического сквера украсят световыми палочками, а вывески на фасадах приведут к единому дизайну.
Помимо этого, в городе могут запустить мультимедийную электронную платформу, а также установить навигационные стелы, столбы с указателями и стойки с табличками объектов культурного наследия. Сеть туристско-информационных центров планируется переоснастить, а в центре появятся новые арт-объекты и архитектурная подсветка.
Как сообщил Евгений Куйвашев в своем телеграм-канале, центр преобразится к 300-летию Екатеринбурга. Планируется запустить приложение дополненной реальности для Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ. В центре установят городскую мебель и новые люки, стилизованные под монеты Екатеринбургского монетного двора. Газон Исторического сквера украсят световыми палочками, а вывески на фасадах приведут к единому дизайну.
Помимо этого, в городе могут запустить мультимедийную электронную платформу, а также установить навигационные стелы, столбы с указателями и стойки с табличками объектов культурного наследия. Сеть туристско-информационных центров планируется переоснастить, а в центре появятся новые арт-объекты и архитектурная подсветка.
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