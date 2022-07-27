Ростуризм выделит Екатеринбургу 215 млн рублей на обустройство центра

11.57 Вторник, 2 августа 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Ростуризм выбрал победителей конкурса проектов по обустройству туристических центров городов. В списке оказался Екатеринбург.

Столица Урала получит на обустройство центра 215 миллионов рублей. Это максимальный размер финансирования, который можно было выиграть в данном конкурсе.

Как сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в своем телеграм-канале, всего федеральную поддержку получит 31 город. На эти цели выделено шесть миллиардов рублей. Города-победители в течение следующего года смогут на федеральные деньги внедрить в туристических центрах единый архитектурный и дизайн-код, обновить вывески, навигацию и создать инклюзивную среду.

Кроме Екатеринбурга в списке победителей оказались также Алупка, Владивосток, Евпатория, Иркутск, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Смоленск, Рязань, Тверь, Уфа и другие города.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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