За сутки в Свердловской области выявили 167 случаев COVID-19
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области выявили 167 случаев коронавируса за сутки. Всего в регионе зарегистрировано 451 960 случаев COVID-19.
Как передает оперштаб, по выздоровлению выписали 76 пациентов. Общее число вылечившихся – 438 897.
За сутки в регионе не зафиксировано случаев смерти больных коронавирусом.
Как передает оперштаб, по выздоровлению выписали 76 пациентов. Общее число вылечившихся – 438 897.
За сутки в регионе не зафиксировано случаев смерти больных коронавирусом.
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