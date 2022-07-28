За сутки в Свердловской области выявили 167 случаев COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области выявили 167 случаев коронавируса за сутки. Всего в регионе зарегистрировано 451 960 случаев COVID-19.Как передает оперштаб, по выздоровлению выписали 76 пациентов. Общее число вылечившихся – 438 897.За сутки в регионе не зафиксировано случаев смерти больных коронавирусом.