На кольце трамвайной ветки в Солнечном планируют разбить мини-парк
Общество
Фото: проект трамвайного кольца / телеграм-канал Евгения Куйвашева
На кольце трамвайной ветки в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге планируют сделать мини-парк. Об этом сообщил губернатор Свердловской области в своем телеграм-канале.
Застройщик (компания «Форум-групп») презентовал Евгению Куйвашеву проект трамвайного кольца на конечной станции строящейся ветки в Солнечный. Территорию на перекрестке Лучистая – Чемпионов планируют превратить в мини-парк. Там сделают остановочные навесы, сквер с деревьями и кустарниками, велодорожки и крытую велосипедную стоянку.
В зоне отдыха, согласно проекту, поставят скамейки и урны. Выкладывать будут плитку 10 разных видов.
По словам Куйвашева, первая часть трамвайной ветки должна быть построена к началу 2024 года.
Застройщик (компания «Форум-групп») презентовал Евгению Куйвашеву проект трамвайного кольца на конечной станции строящейся ветки в Солнечный. Территорию на перекрестке Лучистая – Чемпионов планируют превратить в мини-парк. Там сделают остановочные навесы, сквер с деревьями и кустарниками, велодорожки и крытую велосипедную стоянку.
В зоне отдыха, согласно проекту, поставят скамейки и урны. Выкладывать будут плитку 10 разных видов.
По словам Куйвашева, первая часть трамвайной ветки должна быть построена к началу 2024 года.
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