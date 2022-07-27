На кольце трамвайной ветки в Солнечном планируют разбить мини-парк

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На кольце трамвайной ветки в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге планируют сделать мини-парк. Об этом сообщил губернатор Свердловской области в своем телеграм-канале.Застройщик (компания «Форум-групп») презентовал Евгению Куйвашеву проект трамвайного кольца на конечной станции строящейся ветки в Солнечный. Территорию на перекрестке Лучистая – Чемпионов планируют превратить в мини-парк. Там сделают остановочные навесы, сквер с деревьями и кустарниками, велодорожки и крытую велосипедную стоянку.В зоне отдыха, согласно проекту, поставят скамейки и урны. Выкладывать будут плитку 10 разных видов.По словам Куйвашева, первая часть трамвайной ветки должна быть построена к началу 2024 года.