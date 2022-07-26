Из Екатеринбурга ушла челябинская сеть «Ариант»

– Агрофирма «Ариант» обновляет концепцию собственных магазинов. Часть торговых точек, которые не вписываются в новую концепцию, прекратили свою работу уже в конце февраля. Действующими остались 73 фирменных магазина в Челябинске, Магнитогорске и горнозаводской зоне, – рассказали в пресс-службе сети.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Челябинская сеть «Ариант» незаметно полностью ушла из Екатеринбурга. Пять лет назад в Свердловской области было открыто более 200 магазинов, а к январю этого года в Екатеринбурге осталось около 10 точек. Теперь и они все закрыты, сообщает 66.RU.В пресс-службе компании сообщили, что решение о закрытии сети в Екатеринбурге и Свердловской области приняли еще в феврале.В пресс-службе «Арианта» не смогли сказать, когда в столице Урала закрылся последний магазин сети. Но продукцию компании еще можно найти в других магазинах.