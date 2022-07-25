Первая неделя августа в Свердловской области будет теплой
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Большая часть первой недели августа в Свердловской области будет теплой. Об этом сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.
По данным синоптика, в начале недели ожидается прохладная погода, но с приходом антициклона температура воздуха вновь повысится. Большая часть недели будет теплой. Дожди вероятны местами лишь 1 августа и в выходных дни.
Со 2 по 7 августа температура воздуха ночью будет 10…15°С, днем 21…26°С.
Ранее мы публиковали подробный прогноз погоды на ближайшие три дня.
По данным синоптика, в начале недели ожидается прохладная погода, но с приходом антициклона температура воздуха вновь повысится. Большая часть недели будет теплой. Дожди вероятны местами лишь 1 августа и в выходных дни.
Со 2 по 7 августа температура воздуха ночью будет 10…15°С, днем 21…26°С.
Ранее мы публиковали подробный прогноз погоды на ближайшие три дня.
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