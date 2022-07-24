В Свердловской области пройдут кратковременные дожди
Общество
Фото: Вечерние ведомости
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в начале следующей недели в Свердловской области пройдут кратковременные дожди. В понедельник в регионе также ожидается гроза с порывами до 14 метров в секунду.
В понедельник, 1 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +10…+15°C, днём +19…+24°C. Ветер северо-восточный 4-9 м/сек, при грозе порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью +13…+15°C, днём +21…+23°C. Ветер северо-восточный 4-9 м/сек.
Во вторник, 2 августа, в регионе переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днём преимущественно без осадков. Ночью +10…+15°C, на севере и в горах до +6°C. Днём +21…+26°C. Ветер восточной четверти 4-9 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +13…15°C, днём +22…+24°C. Ветер восточной четверти 4-9 м/сек.
В среду, 3 августа, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +8…+13°C, днём +24…+26°C. Ветер восточной четверти 4-9 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +11…+13°C, днём +24…+26°C. Ветер восточной четверти 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 1 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +10…+15°C, днём +19…+24°C. Ветер северо-восточный 4-9 м/сек, при грозе порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью +13…+15°C, днём +21…+23°C. Ветер северо-восточный 4-9 м/сек.
Во вторник, 2 августа, в регионе переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днём преимущественно без осадков. Ночью +10…+15°C, на севере и в горах до +6°C. Днём +21…+26°C. Ветер восточной четверти 4-9 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +13…15°C, днём +22…+24°C. Ветер восточной четверти 4-9 м/сек.
В среду, 3 августа, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +8…+13°C, днём +24…+26°C. Ветер восточной четверти 4-9 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +11…+13°C, днём +24…+26°C. Ветер восточной четверти 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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