В Екатеринбурге открыли движение по развязке Луганской – Объездной
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 1 августа, в Екатеринбурге открыли сквозное движение по развязке Луганской – Объездной. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов в своем телеграм-канале.
Планируется, что работы на развязке будут полностью закончены к 1 сентября. По словам мэра, к 15 августа также появится возможность выехать с Луганской на Объездную, в сторону улицы Серафимы Дерябиной.
Напомним, что первый этап реконструкции развязки стартовал 10 июля прошлого года. Из-за перекрытия на Кольцовском тракте автомобилисты были вынуждены стоять в огромных пробках. Мост тогда открыли только 16 сентября. Второй этап реконструкции путепровода начался в апреле 2022 года.
Планируется, что работы на развязке будут полностью закончены к 1 сентября. По словам мэра, к 15 августа также появится возможность выехать с Луганской на Объездную, в сторону улицы Серафимы Дерябиной.
Напомним, что первый этап реконструкции развязки стартовал 10 июля прошлого года. Из-за перекрытия на Кольцовском тракте автомобилисты были вынуждены стоять в огромных пробках. Мост тогда открыли только 16 сентября. Второй этап реконструкции путепровода начался в апреле 2022 года.
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