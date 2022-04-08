С 10 апреля в Екатеринбурге ограничат движение на Луганской – Объездной

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Уже завтра, 10 апреля, в уральской столице с связи с реконструкцией развязки Луганской – Объездной на мосту будет ограничено движение транспорта.Пресс-служба администрации Екатеринбурге опубликовала график перекрытий:– с 10 апреля по 1 августа по нечетной стороне улицы Луганской, от Кольцовского тракта до съезда № 6;– с 10 апреля по 31 августа по съездам № 4, 5, 6;– с 15 июля по 1 августа по мосту через реку Исеть, расположенному на съезде № 2;– с 1 августа по 31 августа по съезду № 2.Напомним, что в прошлом году ремонтные работы проводились по четной стороне улицы Луганской в сторону аэропорта Кольцово.