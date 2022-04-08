С 10 апреля в Екатеринбурге ограничат движение на Луганской – Объездной
Общество
Фото: Федор Серков / екатеринбург.рф
Уже завтра, 10 апреля, в уральской столице с связи с реконструкцией развязки Луганской – Объездной на мосту будет ограничено движение транспорта.
Пресс-служба администрации Екатеринбурге опубликовала график перекрытий:
– с 10 апреля по 1 августа по нечетной стороне улицы Луганской, от Кольцовского тракта до съезда № 6;
– с 10 апреля по 31 августа по съездам № 4, 5, 6;
– с 15 июля по 1 августа по мосту через реку Исеть, расположенному на съезде № 2;
– с 1 августа по 31 августа по съезду № 2.
Напомним, что в прошлом году ремонтные работы проводились по четной стороне улицы Луганской в сторону аэропорта Кольцово.
Пресс-служба администрации Екатеринбурге опубликовала график перекрытий:
– с 10 апреля по 1 августа по нечетной стороне улицы Луганской, от Кольцовского тракта до съезда № 6;
– с 10 апреля по 31 августа по съездам № 4, 5, 6;
– с 15 июля по 1 августа по мосту через реку Исеть, расположенному на съезде № 2;
– с 1 августа по 31 августа по съезду № 2.
Напомним, что в прошлом году ремонтные работы проводились по четной стороне улицы Луганской в сторону аэропорта Кольцово.
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