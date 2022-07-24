К 300-летию Нижнего Тагила в городе отремонтировали школу
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Реконструкция школы №23 стала ещё одним подарком к 300-летию Нижнего Тагила. Об этом рассказал глава города Владислав Пинаев на своей странице во «ВКонтакте».
В школе привели в порядок все кабинеты, обновили мебель, смонтировали современное оборудование и обустроили спортивные площадки.
На капитальный ремонт образовательного учреждения было выделено 222 миллиона рублей, пишет ИА «Tagilcity.ru». Подрядчиком выступила местная компания – ЗАО «Стройкомплекс».
В школе привели в порядок все кабинеты, обновили мебель, смонтировали современное оборудование и обустроили спортивные площадки.
На капитальный ремонт образовательного учреждения было выделено 222 миллиона рублей, пишет ИА «Tagilcity.ru». Подрядчиком выступила местная компания – ЗАО «Стройкомплекс».
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