В екатеринбургском ЦПКиО для горожан открыли «Трибуну поэта»
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
«Трибуна поэта» в парке Маяковского в Екатеринбурге стала доступна для горожан. В середине июля её обнесли оградительной лентой, чтобы провести работы по благоустройству, и накануне они были завершены. Теперь с трибуны могут выступить все желающие.
«На этой неделе мы закончили благоустройство, постелили рулонный газон, установили предупреждающие таблички и открыли доступ к трибуне», – приводит слова пресс-службы парка портал «66.RU».
Напомним, что этот арт-объект был установлен еще в декабре 2021 года архитектором Эдуардом Кубенским, но после презентации вокруг него поставили ограждение. Политический подтекст объекта автор отрицал.
Летом забор убрали, однако трибуну сразу же обнесли оградительной лентой. В пресс-службе ЦПКиО это объяснили необходимостью провести работы по благоустройству рядом с объектом.
«На этой неделе мы закончили благоустройство, постелили рулонный газон, установили предупреждающие таблички и открыли доступ к трибуне», – приводит слова пресс-службы парка портал «66.RU».
Напомним, что этот арт-объект был установлен еще в декабре 2021 года архитектором Эдуардом Кубенским, но после презентации вокруг него поставили ограждение. Политический подтекст объекта автор отрицал.
Летом забор убрали, однако трибуну сразу же обнесли оградительной лентой. В пресс-службе ЦПКиО это объяснили необходимостью провести работы по благоустройству рядом с объектом.
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