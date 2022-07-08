В ЦПКиО Екатеринбурга убрали ограду вокруг «Трибуны поэта»
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в Центральном парке культуры и отдыха Маяковского убрали ограждение вокруг арт-объекта «Трибуна поэта», которое поставили, как только сооружение установили. Однако теперь трибуна обнесена оградительной лентой.
Фото: читатель It’s My City
В пресс-службе ЦПКиО порталу 66.RU объяснили, что вокруг арт-объекта еще продолжается. Там планируют уложить рулонный газон и сделать бордюры. На ступени собираются смонтировать антискользящее покрытие. Рядом поставят предупредительные и информационные таблички.
Напомним, что «Трибуну поэта» установили в декабре 2021 года. Автором сооружения выступил архитектор Эдуард Кубенский, задумавший эту работу ещё в 2013 году. Политический подтекст объекта он отрицает.
Фото: читатель It’s My City
В пресс-службе ЦПКиО порталу 66.RU объяснили, что вокруг арт-объекта еще продолжается. Там планируют уложить рулонный газон и сделать бордюры. На ступени собираются смонтировать антискользящее покрытие. Рядом поставят предупредительные и информационные таблички.
Напомним, что «Трибуну поэта» установили в декабре 2021 года. Автором сооружения выступил архитектор Эдуард Кубенский, задумавший эту работу ещё в 2013 году. Политический подтекст объекта он отрицает.
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