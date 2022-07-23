ФК «Урал» третий раз подряд проиграл на старте сезона

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Футбольный клуб «Урал» в пятницу 29 июля проводил свой первый домашний матч в сезоне. Как и в прошлом году первым соперником, приехавшим в Екатеринбург, стал ФК «Краснодар» из одноимённого города. И сценарий матча очень напомнил прошлогоднюю встречу. В отличие от игры команд...В этот раз матч начался с активных атак «Урала» — уже на третьей минуте опасный прострел новичка «шмелей» Игоря Коновалова прервал рукой в своей штрафной площади защитник «быков» Сергей Бородин. Однако судья, несмотря на то что рука была на значительном расстоянии от корпуса, пенальти в этом эпизоде не усмотрел. Спустя несколько минут «Урал» организовал красивую атаку в одно касание с выводом на ударную позицию ещё одного новичка екатеринбуржцев, Алексея Каштанова, но «Краснодар» выручил вратарь Матвей Сафонов. В дальнейшем Сафонов ещё не раз буквально спасал краснодарцев от неминуемого гола — «Урал» атаковал очень опасно.Однако открыли счёт гости — на 25-й минуте защитник Сергей Бородин, после игры рукой у своих ворот которого судья Владимир Москалёв не назначил пенальти, забил в ворота чужие. Мяч был забит головой после подачи с уголового. Первый тайм закончился с преимуществом «Урала» по игре, но не по счёту: хозяева «перебили» гостей как по ударам в целом, так и по ударам в створ ворот, но забить так и не смогли — на перерыв команды ушли при счёте 0:1.Во втором тайме «Урал» продолжил остро атаковать, но забивать всё никак не получалось — особенно старался Алексей Каштанов, но Матвей Сафоров вытаскивал самые сложные удары. Была пара моментов и у Эрика Бикфалви.Зато «Краснодар» забил ещё дважды. Правда, лишь с пенальти — оба одиннадцатиметровых штрафных удара реализовал армянский легионер «быков» Эдуард Сперцян. Один из пенальти, назначенный за фол на Алексее Ионове, вызвал серьёзные споры, однако Москалёв был непреклонен, чем в итоге вызвал бурное недовольство президента «Урала» Григория Иванова, как обычно, присутствовавшего на скамейке.Но гол престижа «Урал», в отличие от прошлогоднего матча против «Краснодара», всё-таки забил — после многочисленных стараний удача наконец-то улыбнулась Алексею Каштанову, который с лёта из-за пределов штрафной отправил красивейший мяч прямо под перекоадину, рикошетом от которой он залетел в сетку. В этой ситуации Сафонов был уже бессилен.Почти ровно год назад, 25 июля 2021 года, «Урал», встречаясь с «Краснодаром», не забил пенальти в первом тайме, после чего гости забили три мяча и одержал победу со счётом 0:3. Правда, в том матче игровое преимущество было на стороне гостей. Чего не скажешь о матче сегодняшнем.Так или иначе, очков за красивую игру не дают, и «Урал» после трёх туров осел на самом дне турнирной таблицы — в копилке команды до сих пор нет ни одного очка.Данный матч отметился ещё и тем, что был первой игрой на «Екатеринбург Арене» (не считая матчей Чемпионата мира по футболу-2018), на которую вход для болельщиков был возможен только при наличии Fan ID. И, вероятно, это отразилось на итоговой посещаемости — несмотря на тёплый летний день, игру пришло посмотреть всего около четырёх тысяч болельщиков. Напомним, ранее против введения Fan ID на матчах чемпионата России по футболу высказывались и президент Григорий Иванов, и «Союз болельщиков Урала», и фанатское сообщество.Следующий свой матч «Урал» проведёт против московского «Спартака» также в Екатеринбурге 6 августа в 17:00. Встречи с красно-белыми, как правило, собирают на «Екатеринбург Арене» наибольшее число зрителей, привлекая в столицу Урала болельщиков «Спартака» со всех соседних регионов, и матч 6 августа должен показать, насколько введение Fan ID «испортило» посещаемость.