В Нижнем Тагиле возник дефицит мест на кладбищах
Общество
Фото: Антон Каптелов / Вечерние ведомости
Начальник управления городским хозяйством Нижнего Тагила Андрей Лебедев в эфире «Тагил-ТВ» заявил, что на местных кладбищах заканчиваются места для захоронения. По его словам, 90% всех мест уже использованы.
Он также сообщил, что в ближайшее время Центральное кладбище на Рогожино планируют расширять. Новый участок позволит сделать 11 тысяч захоронений, однако этого хватит лишь на несколько лет.
Андрей Лебедев уточнил, что на расчистку участка от леса и строительство временных дорог внутри территории из местного бюджета выделили 27 миллионов рублей.
Он также сообщил, что в ближайшее время Центральное кладбище на Рогожино планируют расширять. Новый участок позволит сделать 11 тысяч захоронений, однако этого хватит лишь на несколько лет.
Андрей Лебедев уточнил, что на расчистку участка от леса и строительство временных дорог внутри территории из местного бюджета выделили 27 миллионов рублей.
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