В Нижнем Тагиле возник дефицит мест на кладбищах

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Начальник управления городским хозяйством Нижнего Тагила Андрей Лебедев в эфире «Тагил-ТВ» заявил, что на местных кладбищах заканчиваются места для захоронения. По его словам, 90% всех мест уже использованы.Он также сообщил, что в ближайшее время Центральное кладбище на Рогожино планируют расширять. Новый участок позволит сделать 11 тысяч захоронений, однако этого хватит лишь на несколько лет.Андрей Лебедев уточнил, что на расчистку участка от леса и строительство временных дорог внутри территории из местного бюджета выделили 27 миллионов рублей.