Кольцовскую развязку в Екатеринбурге пообещали открыть 1 августа
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Движение на Кольцовской развязке обещают открыть уже в понедельник, 1 августа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Напомним, что первый этап реконструкции развязки стартовал 10 июля 2021 года. Из-за перекрытия на Кольцовском тракте автомобилисты были вынуждены стоять в огромных пробках. Мост тогда открыли только 16 сентября.
Второй этап реконструкции путепровода начался в апреле этого года.
Напомним, что первый этап реконструкции развязки стартовал 10 июля 2021 года. Из-за перекрытия на Кольцовском тракте автомобилисты были вынуждены стоять в огромных пробках. Мост тогда открыли только 16 сентября.
Второй этап реконструкции путепровода начался в апреле этого года.
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