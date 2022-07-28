Группа «Сплин» приедет в Заречный на свободный фест

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В городе Заречном Свердловской области в середине августа пройдёт 2-дневный фестиваль под названием «Музыка свободы». Главным хедлайнером мероприятия объявлена рок-группа «Сплин».Организаторы фестиваля резонно рассудили, что в летние дни никому не хочется, и площадку для концертов выбрали максимально «летнюю» — на открытом воздухе, на берегу реки Пышма. Сюда, на территорию пляжа «Ривьера» приедут такие популярные группы, как «Слот», «Кирпичи», «Нейромонах Феофан». Начнётся фестиваль «Музыка свободы» 13-го августа с выступлений групп «GSPD» и «Rock Privet». Главные гости «Музыки свободы», группа «Сплин» отыграет вечером следующего дня, 14-го августа.Для слушателей на территории пляжа будут работать пункты общественного питания и палаточный городок. Желающим присоединиться к фестивалю организовываются туры из других городов — из Тюмени и Челябинска. Меломаны из Екатеринбурга смогут добраться своим ходом — расстояние между уральской столицы и пляжем «Ривьера» всего-то 50 километров.