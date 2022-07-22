Свердловское управление ФСБ возглавил генерал-майор из Тюмени
Общество
Фото: департамент информполитики Свердловской области
Назначен новый руководитель управления ФСБ по Свердловской области. Им стал генерал-майор Игорь Николаев.
Игорь Николаев с 2020 года возглавлял УФСБ по Тюменской области. До этого три года он был руководителем УФСБ по Республике Бурятия.
Предыдущий глава свердловского УФСБ генерал-лейтенант Алексей Зиновьев теперь будет возглавлять инспекторское управление в Центральном аппарате ФСБ в Москве.
Игорь Николаев с 2020 года возглавлял УФСБ по Тюменской области. До этого три года он был руководителем УФСБ по Республике Бурятия.
Предыдущий глава свердловского УФСБ генерал-лейтенант Алексей Зиновьев теперь будет возглавлять инспекторское управление в Центральном аппарате ФСБ в Москве.
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