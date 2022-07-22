Свердловское управление ФСБ возглавил генерал-майор из Тюмени

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Назначен новый руководитель управления ФСБ по Свердловской области. Им стал генерал-майор Игорь Николаев.Игорь Николаев с 2020 года возглавлял УФСБ по Тюменской области. До этого три года он был руководителем УФСБ по Республике Бурятия.Предыдущий глава свердловского УФСБ генерал-лейтенант Алексей Зиновьев теперь будет возглавлять инспекторское управление в Центральном аппарате ФСБ в Москве.