Международный фестиваль по шахматам Kontur Open состоится в Екатеринбурге
Общество
Фото: Федор Серков / екатеринбург.рф
В Екатеринбурге со следующей недели стартует международный фестиваль по шахматам Kontur Open для профессиональных спортсменов и любителей. Мероприятие пройдет с 1 по 12 августа.
Фестиваль по шахматам состоится площадке Дворца игровых видов спорта на улице Олимпийская набережная, 3. Почетный гость – председатель попечительского совета Федерации шахмат Свердловской области, депутат Госдумы РФ и многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.
Во время фестиваля в Екатеринбурге пройдут этапы Кубка среди мужчин и детей до 15 лет, а также турнир выходного дня по блицу.
Фестиваль по шахматам состоится площадке Дворца игровых видов спорта на улице Олимпийская набережная, 3. Почетный гость – председатель попечительского совета Федерации шахмат Свердловской области, депутат Госдумы РФ и многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.
Во время фестиваля в Екатеринбурге пройдут этапы Кубка среди мужчин и детей до 15 лет, а также турнир выходного дня по блицу.
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