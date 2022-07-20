Международный фестиваль по шахматам Kontur Open состоится в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге со следующей недели стартует международный фестиваль по шахматам Kontur Open для профессиональных спортсменов и любителей. Мероприятие пройдет с 1 по 12 августа.Фестиваль по шахматам состоится площадке Дворца игровых видов спорта на улице Олимпийская набережная, 3. Почетный гость – председатель попечительского совета Федерации шахмат Свердловской области, депутат Госдумы РФ и многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.Во время фестиваля в Екатеринбурге пройдут этапы Кубка среди мужчин и детей до 15 лет, а также турнир выходного дня по блицу.