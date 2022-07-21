На выходных в Свердловской области будет тепло
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На выходных в Свердловской области и Екатеринбурге будет все также тепло. В субботу осадков не ожидается, а в воскресенье возможны дожди и грозы.
В субботу, 30 июля, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 9…14°С, днем 24…29°С. Ветер северо-восточный, северный со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 12…14°С, днем 25…27°С. Ветер северо-восточный, северный со скоростью 3-8 м/сек.
В воскресенье, 31 июля, в Свердловской области ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ночью 12…17°С, днем 22…27°С. Ветер северо-восточный со скоростью 3-8 м/сек, при грозе порывы до 13 м/сек.
В столице Урала ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью 15…17°С, днем 25…27°С. Ветер северо-восточный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 30 июля, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 9…14°С, днем 24…29°С. Ветер северо-восточный, северный со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 12…14°С, днем 25…27°С. Ветер северо-восточный, северный со скоростью 3-8 м/сек.
В воскресенье, 31 июля, в Свердловской области ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ночью 12…17°С, днем 22…27°С. Ветер северо-восточный со скоростью 3-8 м/сек, при грозе порывы до 13 м/сек.
В столице Урала ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью 15…17°С, днем 25…27°С. Ветер северо-восточный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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