Еще 157 свердловчан заболели коронавирусом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Коронавирусом в Свердловской области заболели еще 157 человек. Общее число случаев COVID-19 – 451 314.В связи с выздоровлением выписали 95 пациентов. Всего вылечились 438 552 свердловчанина.За сутки в регионе не зафиксировано летальных исходов.