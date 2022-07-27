Еще 157 свердловчан заболели коронавирусом
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Коронавирусом в Свердловской области заболели еще 157 человек. Общее число случаев COVID-19 – 451 314.
В связи с выздоровлением выписали 95 пациентов. Всего вылечились 438 552 свердловчанина.
За сутки в регионе не зафиксировано летальных исходов.
В связи с выздоровлением выписали 95 пациентов. Всего вылечились 438 552 свердловчанина.
За сутки в регионе не зафиксировано летальных исходов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Еще 155 свердловчан заболели коронавирусом
27 июля 2022
27 июля 2022
Коронавирус выявили еще у 178 свердловчан
21 июля 2022
21 июля 2022