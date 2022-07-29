Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге арестовали водителя электросамоката, который отказался от прохождения медицинского освидетельствования. При этом ранее он был лишен водительских прав.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, 28 июля автоинспекторы остановили на улице Крауля водителя электросамоката «Kugoo» для проверки документов. Они установили, что мощность двигателя электросамоката составляет 500 Вт, в связи с чем транспорт приравнивается к мопеду. Для управления им необходимо водительское удостоверение, а 59-летний водитель электросамоката был лишен такого права.Помимо этого, автоинспекторы почувствовали исходящий от водителя запах алкоголя. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения тот отказался. Полицейские доставили его в Верх-Исетский районный суд.Суд рассмотрел материалы дела и признал екатеринбуржца виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.26 КоАП РФ. Ему назначили наказание в виде административного ареста на 10 суток.