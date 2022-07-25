В Екатеринбурге изменится схема движения автобуса №030

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 30 июля изменится схема движения автобусного маршрута №030 «УрФУ – Окраинная». Об этом заявили в пресс-службе мэрии.Маршрут автобуса сократится до остановки УрФУ. Ранее была другая конечная остановка – Авангард. В мэрии утверждают, что частота курсирования автобуса №030 в Ботанический микрорайон увеличится за счет сокращения маршрута.Схема движения автобуса № 030:- до УрФУ: Окраинная – Дорожная – Военная – Титова – 8 Марта – Шварца – Самоцветный бульвар – Родонитовая – Крестинского – Щварца – Белинского – Карла Либкнехта – Ленина – Мира;- в обратном направлении: Мира – Ленина – 8 Марта – Щорса – Белинского – Шварца – Крестинского – Родонитовая – Самоцветный бульвар – Шварца – 8 Марта – Титова – Военная – Дорожная – Окраинная.Отмечается, что данные изменения не отразятся на обеспечении транспортной доступности в других направлениях. Со стороны горбольницы №7 и остановки Авангард пассажиры смогут доехать без пересадок до УрФУ на автобусах №58 и №28, до перекрестка 8 Марта – Ленина – на автобусах № 81, 48, 052, 28 и трамвае №18, а до Ботанического микрорайона – на автобусах №81 и №056, а также трамвае №4.