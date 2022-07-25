В Свердловской области для немецкой овчарки ищут хозяина

– Собака жизнерадостная и активная, отлично идет на контакт. Предпочтительно вольерное содержание, – отметили в ГУФСИН.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Для немецкой овчарки Юнеско из Белого Яра в деревне Старые Решеты ищут хозяина. Об это «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.Исправительная колония №66 передаст служебную собаку 2013 года рождения на безвозмездной основе новому хозяину. По возрасту овчарка уже не может нести службу в УИС, ей нужен особенный уход, требуется обязательный контроль ветеринара.Немецкая овчарка находится в деревне Старые Решеты на улице Пушкина, 1а. По всем вопросам обращаться к Екатерине Николаевне в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по телефону 8 (982) 723-35-74.