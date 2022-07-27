Три волейболистки «Уралочки» вошли в состав сборной России
Общество
Фото: пресс-служба «Уралочка-НТМК»
Три спортсменки екатеринбургского волейбольного клуба «Уралочка» вызваны на учебно-тренировочный сбор национальной женской сборной России.
В состав сборной вошли связующая Виктория Буркова, нападающая Елизавета Протопопова и блокирующая Оксана Швыдкая. Под руководством тренера Зорана Терзича в Новогордске тренировки будут проводиться до 14 августа. Также в национальную команду в качестве ассистента вызван главный тренер команды «Уралочка-НТМК» Михаил Карполь.
Национальная сборная России с 16 августа будет участвовать в I Всероссийской Спартакиаде сильнейших. Предварительный этап турнира пройдет в Калининграде, Туле, Одинцово и Москве.
В состав сборной вошли связующая Виктория Буркова, нападающая Елизавета Протопопова и блокирующая Оксана Швыдкая. Под руководством тренера Зорана Терзича в Новогордске тренировки будут проводиться до 14 августа. Также в национальную команду в качестве ассистента вызван главный тренер команды «Уралочка-НТМК» Михаил Карполь.
Национальная сборная России с 16 августа будет участвовать в I Всероссийской Спартакиаде сильнейших. Предварительный этап турнира пройдет в Калининграде, Туле, Одинцово и Москве.
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