Теплая погода ожидается в Свердловской области
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге во второй половине недели будет тепло. Температура воздуха ожидается в районе +25°С.
Сегодня, 28 июля, в регионе переменная облачность, местами небольшие дожди. Днем 20…25°С. Ветер северной четверти со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Днем 21…23°С. Ветер северной четверти со скоростью 3-8 м/сек.
В пятницу, 29 июля, в области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 10…15°С, днем 23…28°С. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 13…15°С, днем 24…26°С. Ветер неустойчивый слабый.
В субботу, 30 июля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 10…15°С, днем 24…29°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 13…15°С, днем 25…27°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 28 июля, в регионе переменная облачность, местами небольшие дожди. Днем 20…25°С. Ветер северной четверти со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Днем 21…23°С. Ветер северной четверти со скоростью 3-8 м/сек.
В пятницу, 29 июля, в области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 10…15°С, днем 23…28°С. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 13…15°С, днем 24…26°С. Ветер неустойчивый слабый.
В субботу, 30 июля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 10…15°С, днем 24…29°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 13…15°С, днем 25…27°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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