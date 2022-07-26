Администрация Екатеринбурга дезинформировала члена общественной палаты по поводу волейбольной площадки на ВИЗе

— возмущается общественник.

— Да, получилось, что глава района меня немножечко дезинформировал. Когда ситуация разрядилась, оказалось, что никакой волейбольной площадки там ставить не планируется. А бетонировали под лестницу, по которой забираются на горку. Но самое главное, что у нас МУГИСО в лице Николаевой Елены Павловны — бог и царь Екатеринбурга! Получается, она выдаёт разрешения [на пользование участками] без каких-либо проектов, без согласования с городом, без согласования с комитетом благоустройства, даже без согласования с районом!