Администрация Екатеринбурга дезинформировала члена общественной палаты по поводу волейбольной площадки на ВИЗе

Вместо неё на этом месте поставили надувную горку

22.56 Среда, 27 июля 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Неделю назад на берегу Верх-Исетского пруда, на территории одного из самых популярных у екатеринбуржцев пляжей (в силу близости к городской застройке), рабочие начали вести строительные работы – бетонировать основание под какие-то опоры. После этого на место выехал житель Верх-Исетского района, член Общественной палаты Свердловской области Валерий Черкашин. Черкашин тогда поговорил с рабочими и позвонил главе администрации Верх-Исетского района Андрею Морозову, после чего рассказал «Вечерним ведомостям», что последний заверил об обустройстве на этом месте волейбольной площадки.

Но то ли чиновник (к слову, самый состоятельный среди всех сотрудников не только районных администраций, но и всей структуры администрации Екатеринбурга) неправильно понял, о каком месте идёт речь, то ли у рабочих изменились планы, но сегодня выяснилось, что никакой волейбольной площадки на этом месте не появилось — зато появилась надувная горка. А на бетонное основание, якобы предназначавшееся для стоек волейбольной сетки, водрузили лестницу, по которой на эту горку нужно взбираться.

Черкашин сегодня рассказал «Вечерним ведомостям», что уже обратился по этому поводу в различные инстанции.

— Да, получилось, что глава района меня немножечко дезинформировал. Когда ситуация разрядилась, оказалось, что никакой волейбольной площадки там ставить не планируется. А бетонировали под лестницу, по которой забираются на горку. Но самое главное, что у нас МУГИСО в лице Николаевой Елены Павловны — бог и царь Екатеринбурга! Получается, она выдаёт разрешения [на пользование участками] без каких-либо проектов, без согласования с городом, без согласования с комитетом благоустройства, даже без согласования с районом!
— возмущается общественник.


На месте работники, обслуживающую горку, действительно показали ему с телефона документ, выданный МУГИСО.


Горку установили, ссылаясь на приказ МУГИСО, выданный на ООО «Шуга». Фото: Валерий Черкашин для Вечерних ведомостей


— В конце концов должно же быть мнение жителей учтено. Пока я стоял разговаривал, человек 15 подошло, и все выразили возмущение, что горка заняла столько места — они же половину пляжа перегородили: дальше люди не любят загорать, потому что там ЛЭП, а здесь теперь горка, — говорит Черкашин.

Кроме того, Черкашин сказал, что обратился в Земельный комитет Екатеринбурга, и тот, по его словам, вынес представление в адрес установивших бетонное основание, поскольку эти действия считаются несанкционированными земляными работами.

— Я являюсь членом общественного совета при МУГИСО (подобные органы есть при каждом министерстве — прим. ред) и я буду завтра созывать совет, вызывать туда представителей города, района, прокуратуры. Этот беспредел нужно прекращать, — сказал он.


Для горки огородили значительную часть пляжа, где привыкли отдыхать горожане.


«Вечерние ведомости» ранее писали, что «приказная» система, по которой МУГИСО выдаёт разрешения на пользование участками в Екатеринбурге, стала «клондайком» для некоторых предпринимателей (а, возможно, и для чиновников), которые на спорных основаниях занимают участки, размахивая этими приказами, при этом не платя ни копейки в бюджет (ни в городской, ни в областной) за аренду земли. И появление на этих участках батута или горки – ещё не самый плохой вариант, ведь порой участок просто огораживают под нелегальную стоянку.

Мы посмотрели, что за юрлицо указано в приказе МУГИСО, который показали на берегу ВИЗовского пруда Валерию Черкашину, и обнаружили, что оно уже фигурировало в истории с незаконным размещением нестационарного объекта: ООО «Шуга», как писало издание 66.ru, разместило контейнер-тир на улице Вайнера. Единственным учредителем и директором этого ООО является некая Мария Владимировна Веселова, однако в суде компанию представлял небезызвестный «батутный король» Максим Пыцко. А суд был как раз по поводу нежелания выносить с главной пешеходной улицы города наглым образом установленный нестационарный объект. Данный контейнер был также поставлен на основании приказа МУГИСО — ООО «Шуга» (вероятно, не заплатив в бюджет ни копейки) на основании него сдало участок в субаренду предпринимателю Евгению Кудрявцеву. МУГИСО в итоге отозвало приказ, а суд постановил демонтировать тир, который самостоятельно предприниматель убирать не хотел.

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Владислав Постников, Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости
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