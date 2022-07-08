На Врех-Исетском пляже в Екатеринбурге делают волейбольную площадку

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В пятницу, 15 июля, на Верх-Исетском пляже в Екатеринбурге начали заливать территорию бетоном. Группа рабочих делала это рядом с детским батутом. У горожан строительный процесс вызывал негодование.По словам читателей портала E1.RU, с какой целью рабочие производили бетонирование неизвестно. Кроме того, рядом отдыхающие заметили кучу металлических труб.«У людей просто крадут пространство для отдыха на природе! Этот бетон потом будет не убрать. В городе и так мало клочков с землей и травой, а мы и этот теряем!», – рассказала возмущённая местная жительница порталу Е1.«Вечерние ведомости» обратились к члену общественной палаты Свердловской области Валерию Черкашину, проживающему недалеко от пляжа, с просьбой побывать на месте событий и прокомментировать строительство на пляже. Он, в свою очередь, попросил прокомментировать строительство главу Верх-Исетского района Андрея Морозова.«Ни о каком капитальном строительстве речи не идёт — там обустраивают площадку для пляжного волейбола, а бетон заливают лишь в том месте, где будут стоять стойки», – ответил глава района Черкашину.