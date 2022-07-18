Еще 155 свердловчан заболели коронавирусом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Коронавирус в Свердловской области подтвердили еще у 155 человек. Всего в регионе зарегистрировано 450 999 случаев COVID-19.По выздоровлению выписали 113 пациентов. Всего вылечился 438 321 свердловчанин.За сутки зафиксирован один летальный исход. Общее число случаев смерти больных коронавирусом – 10 776.