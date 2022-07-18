Еще 155 свердловчан заболели коронавирусом
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Коронавирус в Свердловской области подтвердили еще у 155 человек. Всего в регионе зарегистрировано 450 999 случаев COVID-19.
По выздоровлению выписали 113 пациентов. Всего вылечился 438 321 свердловчанин.
За сутки зафиксирован один летальный исход. Общее число случаев смерти больных коронавирусом – 10 776.
По выздоровлению выписали 113 пациентов. Всего вылечился 438 321 свердловчанин.
За сутки зафиксирован один летальный исход. Общее число случаев смерти больных коронавирусом – 10 776.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».