В Екатеринбурге пройдет благотворительная «Собакция»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в это воскресенье, 31 июля, пройдет благотворительная «Собакция» для помощи животным. Мероприятие начнется в 12.00 во дворе Уральского филиала ГМИИ имени Пушкина на улице Добролюбова, 19А.Гости благотворительной акции смогут познакомиться с подопечными фонда «ЗООзащита», узнать о способах помощи бездомным животным и увидеть превью арт-объекта художницы Наташи Пастуховой «Городские идолы». Кроме познавательных лекций в программе также предусмотрен открытый разговор о том, как искусство может помочь животным. А в конце гостей ждет концерт и показ фильма Red Pepper Film «Большая восьмерка».Во время благотворительной акции будет проведен сбор пожертвований, все полученные средства направят в зоозащитные организации и фонды города.Мероприятие организует паблик-арт программа «ЧО» совместно с фондом «ЗООзащита» при информационной поддержке зоозащитных организаций Екатеринбурга: приют для собак «Большой пес», группа помощи животным «Протяни лапку», фонд для собак-гигантов «Лаподаи» и «Благотворительный фонд помощи бездомным животным Екатеринбурга».